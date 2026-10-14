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В продолжении «Супермена» у Рика Флэга-старшего будет куда более заметная роль

В продолжении «Супермена» у Рика Флэга-старшего будет куда более заметная роль
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Фрэн Грилло, сыгравший Рика Флэга-старшего, рассказал, что в сиквеле «Супермена» у персонажа будет куда более значимая роль, чем в первой части и в киновселенной DC в целом.

По словам актёра, может показаться, будто он преувеличивает значимость своего героя, но на деле это не так.

Я не думаю, что я перегибаю палку, говоря, что в «Человеке завтрашнего дня» будет больше Рика Флэга-старшего.

В сиквеле «Супермена» главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC, — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». Последняя вышла и провалилась в прокате.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.

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