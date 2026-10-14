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Пол Беттани оставил сценарий фильма «Мстители: Война бесконечности» в самолёте

Пол Беттани оставил сценарий фильма «Мстители: Война бесконечности» в самолёте
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Пол Беттани, который играет Вижна в киновселенной Marvel, рассказал, что несколько лет назад случайно оставил сценарий фильма «Мстители: Война бесконечности» в самолёте. В тот момент актёр здорово перепугался.

Беттани рад, что в тот момент с ним оказался встречающий, который вспомнил про сценарий и сам вернулся за ним в самолёт.

Я вышел из самолёта, сел в машину и подумал: «О… о… о нет…» Мне повезло, что у меня был встречающий, который оказался гением, и я попросил его вернуться и забрать сценарий.

Ситуации, когда сценарий ожидаемой картины оказывался не там, где нужно, происходили часто и с другими актёрами.

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