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Джо Манганьелло раскрыл отменённые планы на Дефстроука в киновселенной DC

Джо Манганьелло раскрыл отменённые планы на Дефстроука в киновселенной DC
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Джон Манганьелло, который должен был сыграть Дефстроука в киновселенной DC, рассказал, какие планы были на персонажа. По словам актёра, герою хотели отвести важную роль.

Дефстроука рассматривали как антагониста в сиквеле «Аквамена» и в сиквеле «Отряда самоубийц», в котором он бы столкнулся с Дэдшотом в исполнении Уилла Смита. То есть это была старая версия команды, а не та, которую поставил Джеймс Ганн.

Также про Дефстроука обсуждали сольный фильм. Впрочем, его деталями Джон не поделился, но раз герою хотели выделить отдельную картину, это тоже говорит о его важности в рамках всей киновселенной DC.

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