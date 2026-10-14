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«Я хотела, чтобы фильм был о созидании». Грета Гервиг — о своих «Хрониках Нарнии»

«Я хотела, чтобы фильм был о созидании». Грета Гервиг — о своих «Хрониках Нарнии»
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Грета Гервиг, режиссёр «Барби» и новой части «Хроник Нарнии», рассказала, как воспринимает картину. По её словам, обычно фильмы подобного масштаба посвящены войнам или разрушениям, какому-то негативному действию.

Гервиг хотела, чтобы её «Хроники Нарнии» были посвящены созиданию, а не разрушению.

Большинство фильмов такого масштаба посвящены разрушению… разрушению городов или жизней людей. Я хотела, чтобы этот фильм был только о созидании.

Экранизация культового романа Клайва Льюиса 12 февраля 2027 года в кинотеатрах, а на самом Netflix лента появится 2 апреля. «Хроники Нарнии» выступит экранизацией книги «Племянник чародея», которая рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии.

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