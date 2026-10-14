Стала известна точная дата выхода выживача Enshrouded из раннего доступа
Студия Keen Games опубликовала точную дату релиза Enshrouded. Популярный выживач выйдет из раннего доступа Steam уже 15 октября одновременно на всех платформах.
Так, версия 1.0 станет доступна 15 октября в 18:00 мск на ПК и PlayStation 5. В дальнейшем игра также доберётся и до других консолей, однако даты релиза пока нет.
Точная дата выхода выживача Enshrouded
- ПК и PS5 — 15 октября в 18:00 мск.
Фото: Keen Games
Enshrouded — фэнтезийный выживач от немецкой студии Keen Games. События игры разворачиваются в землях Эмбервэйла, которые захватила таинственная пелена. Игроки выступают пламярождёнными — таинственными воинами, которые способны рассеивать опасный туман и возродить жизнь на континенте. Проект вышел в раннем доступе Steam в январе 2024 года — сейчас у него 85% положительных обзоров.