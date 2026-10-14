Вышла драма «Любовь твоей жизни» с Маргарет Куолли
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Сегодня на Amazon Prime Video вышла драма «Любовь твоей жизни» с Маргарет Куолли в главной роли. Картину уже можно посмотреть в сервисе.
Картина рассказывает о девушке, которая переживает смерть супруга. Потеря любимого человека заставляет её почувствовать себя потерянной и лишённой опоры. После трагедии она решает отправиться в путешествие, надеясь обрести внутренний покой и смысл своей дальнейшей жизни.
В ленте также сыграли Патрик Шварценеггер («Белый лотос»), Аарон Пьер («Фонари») и другие актёры. Режиссёром выступила Рэйчел Моррисон («Кайфтаун»), а продюсером — Райан Гослинг («Проект «Конец света»).
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