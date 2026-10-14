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В России предложили снизить налог на электронику из-за технологического сбора

В России предложили снизить налог на электронику из-за технологического сбора
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Производители и продавцы электроники попросили Минпромторг снизить технологический сбор на электронику. Нынешние ставки и порядок исчисления техсбора могут привести к двойной переплате за немаркированную продукцию, а рост цен на электронику может превысить 9%, считают участники рынка.

Так, ассоциация РАТЭК попросила Минпромторг понизить ставки технологического сбора. Организация также настаивает на освобождении от сбора товаров, выпущенных таможней до 1 декабря 2026 года, и на возврате сбора при экспорте и реэкспорте продукции. Сейчас для товаров, внесённых в государственную систему мониторинга оборота товаров, сбор планируется снизить на 33%, а для немаркированных — повысить на те же самые 33%. В РАТЭК предлагают уменьшить повышающий коэффициент до 10% и увеличить понижающий до 70%.

Кроме того, одобрение заявки и обновление перечня продукции Минпромторгом проходит раз в 90 дней, что не позволяет оперативно выводить новую продукцию в оборот. В РАТЭК опасаются, что ограничение сроков обновления перечня приведёт к тому, что от 35% до 50% всех высокотехнологичных новинок электроники будет облагаться по повышенным ставкам в первые месяцы продаж.

Введение технологического сбора на электронику в России должно вступить в силу 1 декабря 2026 года.

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