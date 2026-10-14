«Этот фильм должны увидеть все»: Хидео Кодзима — о провальном «Диггере» с Томом Крузом

Японский геймдизайнер и сценарист Хидео Кодзима поделился впечатлениями от фильма «Диггер» — новой работы Тома Круза и режиссёра «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Лента о самом могущественном человеке в мире, который хочет спасти всех людей на планете, получила смешанные отзывы от критиков и проваливается в прокате, однако она того не заслуживает, считает создатель Metal Gear и Death Stranding.

Кодзиме же фильм очень понравился — он нашёл в нём отражение современного мира, которое останется со зрителями после сеанса надолго.

Режиссер Иньярриту и его «Диггер» — это фильм, который должны увидеть все, кто живёт в современном мире. Это произведение, которое остаётся с аудиторией, провоцируя размышления и подавая тревожные сигналы. После изучения этого фильма и некоторого осмысления «инструмент» (или «диггер») будущего начнёт формироваться внутри вас. Это фильм, который останется рядом с вами на многие годы.

Ранее восторженный отзыв о «Диггере» оставила Энн Хэтэуэй — звезда «Интерстеллара» и «Одиссеи», а также подруга Тома Круза.