Гарик Харламов сыграет главную роль в фильме «Гулливер» — постер

Кинокомпания Norm Production анонсировала новую экранизацию «Гулливера». Главную роль в будущей картине сыграет Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»).

По сюжету картины главный герой из XVI века попадает в современную Россию и чудесным образом становится великаном, до носа которого едва дотягивается здание «Москва-Сити». Теперь ему нужно разобраться в происходящем и попытаться вернуться домой. Авторы также показали постер-набросок, сделанный, судя по всему, с помощью нейросетей.

Фото: Norm Production

Гарик Харламов не только сыграет главную роль, но также выступит креативным продюсером проекта. Режиссёром стал Дмитрий Невзоров («Кибердеревня»). Съёмки ленты запланированы на 2027 год.