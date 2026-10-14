15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Гарик Харламов сыграет главную роль в фильме «Гулливер» — постер

Гарик Харламов сыграет главную роль в фильме «Гулливер» — постер
Комментарии

Кинокомпания Norm Production анонсировала новую экранизацию «Гулливера». Главную роль в будущей картине сыграет Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»).

По сюжету картины главный герой из XVI века попадает в современную Россию и чудесным образом становится великаном, до носа которого едва дотягивается здание «Москва-Сити». Теперь ему нужно разобраться в происходящем и попытаться вернуться домой. Авторы также показали постер-набросок, сделанный, судя по всему, с помощью нейросетей.

Фото: Norm Production

Гарик Харламов не только сыграет главную роль, но также выступит креативным продюсером проекта. Режиссёром стал Дмитрий Невзоров («Кибердеревня»). Съёмки ленты запланированы на 2027 год.

Материалы по теме
Крутой приквел «Пятницы 13-е»: сериал «Хрустальное озеро» от A24 стал большим сюрпризом
Крутой приквел «Пятницы 13-е»: сериал «Хрустальное озеро» от A24 стал большим сюрпризом