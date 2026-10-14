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Аниме Басни (Фэйбл), 2-й сезон — дата выхода, когда выйдет, сюжет

Второй сезон аниме «Басни» стартует 9 января — постер
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Студия Tezuka Productions анонсировала второй сезон мультсериала «Басни» (The Fable). Продолжение детективного мультсериала стартует уже 9 января 2027 года.

Продолжение популярного аниме расскажет историю Ямаоки — одного из ключевых антагонистов проекта. Остальными подробностями авторы поделятся ближе к релизу.

Фото: Tezuka Productions

Аниме «Басни» рассказывает о профессиональном убийце по кличке Фэйбл, которого боится весь японский мир. Однажды его спонсор приказывает ему отложить все дела и вести жизнь обычного гражданина в убежище клана якудза в Осаке, где ему запрещено убивать кого-либо в течение года. Шоу стартовало в 2024 году и получило очень высокие отзывы зрителей: они хвалят сюжет, общий позитивный посыл в формате криминального аниме и харизматичных персонажей.

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