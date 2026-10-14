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«Будто кто-то роется в твоём грязном белье»: художник GTA 6 отреагировал на утечки игры

«Будто кто-то роется в твоём грязном белье»: художник GTA 6 отреагировал на утечки игры
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Издание Bloomberg опубликовало большую статью, посвящённую разработке Grand Theft Auto 6. Журналист Джейсон Шрайер побывал в офисе студии Rockstar Games и пообщался с сотрудниками компании, которая заканчивает работу над GTA 6.

В материале затронули в том числе большую утечку игры в 2022 году, когда в Сети оказалось множество видео и скриншотов из ранней версии экшена. Арт-директор Аарон Гарбут впервые прокомментировал ситуацию и сравнил это с «копанием в грязном белье» — подобные кадры были предназначены только для разработчиков.

Утечка GTA 6 в 2022 году ощущалась так, будто кто-то роется в твоём грязном белье. Как будто есть ещё люди внутри твоей головы. Они увидели наши ранние наброски, которые никто не должен был видеть. Это было неприятно и навязчиво. И с этим было трудно справиться на эмоциональном уровне.

Интересно, что утечка GTA 6 в 2022 стала далеко не первой — после этого ролики, скриншоты и другой материал стабильно появлялся в Сети. Последние на данный момент утечки публикует хакерская группировка Cyberleek, которая обещает в том числе слить рабочий билд в Интернет.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series.

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