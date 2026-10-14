Трейлер российского аниме «Немирстиба» от авторов «Невского» — выход 16 октября

Компания «Глобал Инфлюэнсерс» представила трейлер мультсериала «Немирстиба». Премьера российского шоу состоится 16 октября в онлайн-кинотеатре CHILL. Всего в сериал войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Глобал Инфлюэнсерс»/ИРИ.

Действие проекта развернётся в латвийском городе Динабург, который в конце ХIХ века был частью Российской империи. Главным героем выступит граф Виктор — он не может смириться с утратой сестры и пытается вернуть её к жизни с помощью магических картин. Постепенно его цель превращается в одержимость, которая приводит к ужасным последствиям.

«Немирстиба» стала следующим анимационным сериалом авторов, которые ранее создали проекты «Невский», «Моревна» и «Pepper & Carrot». Создатели шоу описывают его как мистический триллер, выполненный в стилистике аниме.