Rockstar объяснила, почему GTA 6 делают так долго — больше 13 лет

Издание Bloomberg опубликовало большую статью, посвящённую разработке Grand Theft Auto 6. Журналист Джейсон Шрайер побывал в офисе студии Rockstar Games и пообщался с сотрудниками компании, которая заканчивает работу над GTA 6.

Одной из главных тем сюжета стала долгая разработка игры, которая стартовала ещё в 2013 году, однако совсем небольшой командой. Впоследствии авторы решили сперва закончить создание Red Dead Redempnion 2 и только после её релиза в 2018-м приступили к полноценному производству GTA 6.

При этом даже в этом случае разработка экшена займёт около восьми лет — и на это тоже есть причина. Разработчики привели в пример всего лишь один ночной клуб: для его аутентичности нужно программировать каждого отдельного посетителя, создать напитки, добавить музыку, подобрать освещение к этой музыке, компонуя все остальные детали и не нарушая его атмосферу.

И теперь вы понимаете, почему это заняло так много времени. При разработке GTA 6 нужно учитывать даже мельчайшие детали, прорабатывая их слой за слоем.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. В студии также заявили, что на создание новой игры не уйдёт столько времени: авторы потратили годы на технические обновление движка RAGE и общего инструментария.