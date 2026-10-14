Постеры с героями исторического сериала «Полураспад» — премьера 15 октября

Онлайн-кинотеатр Okko представил постеры с главными героями сериала «Полураспад». Историческое шоу стартует уже 15 октября с двух эпизодов.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Действие сериала развернётся в конце 1980-х в СССР. По сюжету журналистка Надежда Келлер узнаёт о смерти отца и замечает в его записях, что многие его земляки умерли молодыми. Девушка решает продолжить расследование папы.

Главные роли в сериале сыграли Анна Михалкова («Повелитель ветра»), Филипп Янковский («Зеркало»), Петар Зекавица («Группа крови»), Марина Васильева («Нелюбовь») и другие актёры. Режиссёром шоу выступил Максим Свешников («Плейлист волонтёра»).