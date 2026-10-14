В России молодёжь стала звонить чаще, чем пользоваться интернетом — исследование

Компания «Экомобайл» провела исследование и выяснила, как росло потребление мобильной связи среди россиян разных возрастов. Аналитики рассказали, что молодые жители России стали чаще созваниваться, чем пользоваться интернетом.

Так, среди пользователей в возрасте от 18 до 24 лет средний объём интернет-трафика снизился с 91 гигабайт в месяц в 2024 году до 41 гигабайт в 2026-м. При этом значительно увеличилась продолжительность голосовых звонков — с 226 до 388 минут в месяц. Таким образом, длительность разговоров по телефону в среднем выросла на 72%, а потребление мобильного интернета уменьшилось на 55%.

Похожая тенденция сложилась и среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет. Продолжительность звонков у них увеличилось с 232 до 471 минуты в месяц, а потребление мобильного интернета уменьшилось с 89 до 33 гигабайт в месяц. Аналитики отметили, что привычное разделение рынка связи по возрастным группам уже потеряло свою актуальность и не показывает реального поведения пользователей.