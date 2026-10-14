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Эпичный постер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» — премьера 20 октября

Эпичный постер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» — премьера 20 октября
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Компания CD Projekt RED и студия Trigger представили постер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Все 10 эпизодов продолжения выйдут на Netflix уже 20 октября.

Фото: Netflix

Второй сезон «Киберпанка» расскажет новую историю про антиутопический город Найт-Сити по мотивам вселенной Cyberpunk 2077. В центре сюжета окажется новая история жителей города «с привкусом мести и искупления». Одной из героинь выступит Талия Янг — она выросла среди корпоративной элиты, но решила отказаться от роскоши и стала частью криминального мира.

Аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» стартовало в 2022 году на стриминговом сервисе Netflix. Зрители тепло приняли сериал: на агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8,3/10, а сама Cyberpunk 2077 обрела вторую волну популярности.

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