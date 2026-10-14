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Тизер фильма «Признание» с Джеймсом Франко про российского профессора — выход 11 ноября

Тизер фильма «Признание» с Джеймсом Франко про российского профессора — выход 11 ноября
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Издание The Daily Wire представило тизер фильма Confession («Признание»). Драма выйдет 11 ноября на стриминговом сервисе DailyWire+.

Видео доступно на YouTube-канале The Daily Wire. Права на видео принадлежат The Daily Wire.

Сюжет картины развернётся в Москве 1938 года. Главным героем выступит профессор литературы Алексей, которого обвиняют в сговоре со священником-оппозиционером. Его арестовывают и отправляют в тюрьму, где допрашивать героя будет его бывший студент по имени Владимир.

Одну из главных ролей исполнил знаменитый актёр Джеймс Франко («127 часов»). Для него роль в «Признании» станет одним из немногих проектов, в которых он снялся с 2018 года, когда его обвинили в сексуальных домогательствах. В ленте также снялись Роб Лоу («Контакт») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка»).

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