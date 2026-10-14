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Сериал Яга (2026): дата выхода, сколько серий, расписание, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Яга» со звездой «Матрицы»
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Уже 23 октября состоится премьера сериала «Яга» с Кэрри-Энн Мосс. Проект расскажет о частном детективе Раппе, который расследует исчезновение молодого парня из богатой семьи. Постепенно в деле начинает появляться связь с Бабой-ягой — популярной колдуньей из славянской мифологии.

В первый сезон войдёт восемь 30-минутных эпизодов — они будут выходить по пятницам в сервисе AMC+ и Crave. Финал состоится 27 ноября.

Расписание выхода сериала «Яга» со звездой «Матрицы»

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 октября
2-я серия23 октября
3-я серия30 октября
4-я серия6 ноября
5-я серия13 ноября
6-я серия20 ноября
7-я серия27 ноября
8-я серия27 ноября
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