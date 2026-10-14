Уже 23 октября состоится премьера сериала «Яга» с Кэрри-Энн Мосс. Проект расскажет о частном детективе Раппе, который расследует исчезновение молодого парня из богатой семьи. Постепенно в деле начинает появляться связь с Бабой-ягой — популярной колдуньей из славянской мифологии.

В первый сезон войдёт восемь 30-минутных эпизодов — они будут выходить по пятницам в сервисе AMC+ и Crave. Финал состоится 27 ноября.

Расписание выхода сериала «Яга» со звездой «Матрицы»