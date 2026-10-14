Расписание выхода сериала «Яга» со звездой «Матрицы»
Уже 23 октября состоится премьера сериала «Яга» с Кэрри-Энн Мосс. Проект расскажет о частном детективе Раппе, который расследует исчезновение молодого парня из богатой семьи. Постепенно в деле начинает появляться связь с Бабой-ягой — популярной колдуньей из славянской мифологии.
В первый сезон войдёт восемь 30-минутных эпизодов — они будут выходить по пятницам в сервисе AMC+ и Crave. Финал состоится 27 ноября.
Расписание выхода сериала «Яга» со звездой «Матрицы»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|23 октября
|2-я серия
|23 октября
|3-я серия
|30 октября
|4-я серия
|6 ноября
|5-я серия
|13 ноября
|6-я серия
|20 ноября
|7-я серия
|27 ноября
|8-я серия
|27 ноября
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