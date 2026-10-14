Фестиваль «Фандом Фест «ВКонтакте» — 2026 привлёк 17 тысяч зрителей

10 и 11 октября в Москве прошёл фестиваль «Фандом Фест «ВКонтакте» — 2026. Организаторы сообщили, что мероприятие собрало на «ЦСКА-Арене» 17 тысяч посетителей.

Сама трансляция фестиваля также достигла высоких показателей — она набрала 9 млн просмотров. В этот раз на мероприятии выступали различные корейские, китайские и российские музыканты, такие как be.you, ELEVATE, Chrich, WEIYI, LUAMEL, LIDA, Сестрёнка и Кай Син. Помимо этого, с гостями пообщались авторы фильмов «По осколкам твоего сердца», «Чёрный шёлк» и «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный». В рамках фестиваля также прошёл масштабный конкурс косплея.

Фото: пресс-служба фестиваля «Фандом Фест ВКонтакте»

Фото: пресс-служба фестиваля «Фандом Фест ВКонтакте»

Фото: пресс-служба фестиваля «Фандом Фест ВКонтакте»

Фото: пресс-служба фестиваля «Фандом Фест ВКонтакте»

Фото: пресс-служба фестиваля «Фандом Фест ВКонтакте»

Ведущим «Фандом Фест «ВКонтакте» — 2026 стал актёр дубляжа Александр Гаврилин, известный по русской озвучке Эдварда Каллена из «Сумерек», а также других знаменитых персонажей. Он рассказал о своих любимых ролях и как стал фанатом знаменитой вампирской саги. Кроме того, на фестивале выступили авторы различных книг, комиксов, игр и мультсериалов — они представили свои новые работы и обсудили уже выпущенные хиты.