Хакеры выпустили последнюю утечку GTA 6 — с кадрами из финала игры

14 октября хакерская группировка Cyberleek опубликовала новый геймплей GTA 6. В ролике под названием «Конец пути» показали игровой процесс за Лусию: она гуляет по городу, потом заходит в парикмахерскую и меняет причёску, после чего отправляется в местный клуб сыграть в бильярд, а затем покупает одежду в магазине. В последних кадрах показана небольшая кат-сцена из финала игры с кадрами штата Леонида, но без какого-либо контекста.

На своём сайте Cyberleek также опубликовали обращение к геймерам. Они заявили, что заканчивают выпуск утечек — по крайней мере, на какое-то время.

Take-Two была наказана достаточно. Финал остаётся неопубликованным. Доказательство: последняя утечка — клипы из финальных миссий, без контекста, они ничего не раскрывают.

Капитализация в $ 30 млн не достигнута, поэтому мы не сольём билд GTA 6 в Сеть. Анонимная загрузка более 200 ГБ — это серьёзный риск, который стоит большого финансирования секретного проекта. Условия соблюдаются как написано. Грустно, что инициатива была воспринято негативно — и мало кто верит, что за этим стоит что-то реальное. CL с первого дня были прозрачны насчёт криптовалюты: это было пожертвование, а не инвестиция. Но это ничего не изменило — инфлюэнсеры решили историю до того, как появились факты. Наш сбор остаётся в силе. Утечки прекращаются. Пока что.

Изначально ролики с геймплеем GTA 6 начали сливать в соцсети 18 августа. Злоумышленники заявили, что таким образом выступают против отказа компании Rockstar Games от выпуска предстоящей игры на дисках. 8 октября хакеры возобновили публикацию геймплейных видео GTA 6 с пикантными кадрами из новинки.

Релиз GTA 6 состоится уже 19 ноября на PS5 и Xbox Series.