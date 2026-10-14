«Смесь «Джокера» и «Субстанции»: первые критики хвалят хоррор «Глиноликий» от DC

13 октября состоялся предварительный показ фильма «Глиноликий» - новой картины в рамках киновселенной DC. Некоторые критики посмотрели хоррор и опубликовали свои отзывы в соцсетях.

Обозреватели хвалят картину за большое количество жестоких сцен и интересный сюжет. Авторы отзывов называют «Глиноликого» смесью таких фильмов, как «Джокер» и «Субстанция»: лента не стесняется рассказывать о мрачном злодее, демонстрируя напряжённые и безумные эпизоды его трансформации. Критики отмечают, что в проекте присутствуют нелепые сцены, но они не портят впечатление от происходящего.

Что пишут первые критики про фильм «Глиноликий»:

Потрясающее дополнение к киновселенной DC, для просмотра которого не требуется никаких знаний о персонажах комиксов. Фильм имеет взрослый рейтинг и полон жестоких сцен, которые меня действительно удивили. Во время моего просмотра зрители несколько раз паниковали из-за того, что показывали на экране.

«Глиноликий» обладает комиксным колоритом, но эта театральность нисколько не умаляет его жестокости. Мрачный, напряжённый, без малейшего намека на лёгкость, этот фильм — захватывающее дополнение к вселенной DC от Джеймса Ганна. Том Рис Харрис привносит в роль как юношеское обаяние, так и тихую угрозу.

«Глиноликий» — это шокирующе жестокий фильм ужасов, который ничего не скрывает. Он доводит до предела свои гротескные образы. Удивительно, но он ещё и смешной. Фильм переходит от мрачной депрессии к безумному, красочному и абсурдному. Приятная смена тона, доказывающая, что вселенная DC может всё.

Этот фильм — смесь «Джокера» и «Субстанции». В это