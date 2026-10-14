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Игорь Крутой выступил композитором фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна

Игорь Крутой выступил композитором фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна
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Кинокомпания «Атмосфера кино» выпустила новый ролик о создании фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна. В нём авторы картины рассказали о написании саундтрека, композитором ленты выступил знаменитый российский музыкант Игорь Крутой.

Видео доступно во VK-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосферt кино».

Так, саундтрек был записан с участием полного симфонического оркестра — работа над музыкой заняла около трёх месяцев. Крутой отметил, что согласился выступить композитором в первую очередь потому, что его заинтересовала атмосфера творческой группы.

Прежде всего я хотел бы, чтобы этот фильм вызвал эмоции. Думаю, наличие полного симфонического оркестра поможет восприятию, усилит его. Мне хочется, чтобы люди по-новому взглянули на творчество Льва Николаевича Толстого.

Премьера фильма «Война и мир» состоится 18 февраля 2027 года. Главные роли в будущей эпопее сыграли Лиза Климова (Марья Болконская), Лиза Моряк (Элен Курагина), Николай Шрайбер (Пьер Безухов), Таисья Калинина (Софья), Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Полина Гухман (Наташа Ростова) и Александр Метёлкин (Николай Ростов).

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