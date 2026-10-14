10 самых популярных костюмов на Хэллоуин-2026 — в топе «Одиссея» и «Обсессия»

Компания Google представила список самых популярных костюмов на празднование Хэллоуина в 2026 году. Топ-10 основан на поисковых запросах, связанных с образами персонажей из различных фильмов, видеоигр и знаменитых игрушек.

Лидером рейтинга стал костюм единорога Бадди — убийцы из популярного хоррора «Бадди». В списке самых популярных образов на предстоящий Хэллоуин присутствует Никки из нашумевшего фильма ужасов «Обсессия», а также Агамемнон из «Одиссеи» Кристофера Нолана.

Топ-10 самых популярных костюмов на Хэллоуин-2026 от Google: