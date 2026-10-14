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10 самых популярных костюмов на Хэллоуин-2026 — в топе «Одиссея» и «Обсессия»

10 самых популярных костюмов на Хэллоуин-2026 — в топе «Одиссея» и «Обсессия»
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Компания Google представила список самых популярных костюмов на празднование Хэллоуина в 2026 году. Топ-10 основан на поисковых запросах, связанных с образами персонажей из различных фильмов, видеоигр и знаменитых игрушек.

Лидером рейтинга стал костюм единорога Бадди — убийцы из популярного хоррора «Бадди». В списке самых популярных образов на предстоящий Хэллоуин присутствует Никки из нашумевшего фильма ужасов «Обсессия», а также Агамемнон из «Одиссеи» Кристофера Нолана.

Топ-10 самых популярных костюмов на Хэллоуин-2026 от Google:

  • Единорог Бадди из фильма «Бадди»;
  • Игрушка NeeDoh;
  • Никки из фильма «Обсессия»;
  • Агамемнон из фильма «Одиссея»;
  • Лили Лавбрэйдз из видеоигры Poppy Playtime;
  • Музыкант Оливер Три;
  • Верити из веб-сериала «Что-то стучит в вашу дверь...» по Minecraft;
  • Карл из видеоигры Dungeon Crawler Carl;
  • Скуби-Ду в стиле диско;
  • Хейзел Хук из фильма «Наследники».
О другом популярном хорроре:
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