10 самых популярных костюмов на Хэллоуин-2026 — в топе «Одиссея» и «Обсессия»
Компания Google представила список самых популярных костюмов на празднование Хэллоуина в 2026 году. Топ-10 основан на поисковых запросах, связанных с образами персонажей из различных фильмов, видеоигр и знаменитых игрушек.
Лидером рейтинга стал костюм единорога Бадди — убийцы из популярного хоррора «Бадди». В списке самых популярных образов на предстоящий Хэллоуин присутствует Никки из нашумевшего фильма ужасов «Обсессия», а также Агамемнон из «Одиссеи» Кристофера Нолана.
Топ-10 самых популярных костюмов на Хэллоуин-2026 от Google:
- Единорог Бадди из фильма «Бадди»;
- Игрушка NeeDoh;
- Никки из фильма «Обсессия»;
- Агамемнон из фильма «Одиссея»;
- Лили Лавбрэйдз из видеоигры Poppy Playtime;
- Музыкант Оливер Три;
- Верити из веб-сериала «Что-то стучит в вашу дверь...» по Minecraft;
- Карл из видеоигры Dungeon Crawler Carl;
- Скуби-Ду в стиле диско;
- Хейзел Хук из фильма «Наследники».
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