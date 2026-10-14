Трейлер комедии Guarding Stars со звездой «Сверхъестественного» — выход 18 ноября

Компания Netflix представила трейлер фильма Guarding Stars («Охрана звёзд»). Рождественская комедия выйдет на стриминговом сервисе 18 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Лента основана на романе «Телохранитель» Кэтрин Сэнтер. Оригинальное произведение рассказывает о суровом телохранителе, которую назначают оберегать звезду боевиков во время рождественских праздников. В один момент простое задание превращается в настоящее приключение.

Главную роль исполнил звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки. В фильме также снялись Лейтон Мистер («Сплетница»), Энди Макдауэлл («День сурка»), Тоби Сандеман («Сообщения для Изабель») и другие актёры. Режиссёром выступила Элизабет Аллен («Пурпурные сердца»).