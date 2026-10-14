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Windows 7 запустили на PlayStation 5 — видео

Windows 7 запустили на PlayStation 5 — видео
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Пользователь под ником Yzenxam показал видео с запуском Windows 7 на консоли PlayStation 5. Ролик был опубликован на форуме Reddit.

Видео доступно на YouTube-канале Games Enjoyers. Права на видео принадлежат Yzenxam/Reddit.

Моддеру удалось запустить операционную систему на взломанной версии PS5. В видео показано, как Windows 7 открывается из главного меню консоли, где находятся другие установленные приложения. После запуска можно услышать классический звук ОС, а после — увидеть рабочий стол с «Проводником». В комментариях пользователи пишут, что подобный мод пока лишь демонстрирует возможности — достижение стабильной работы операционной системы пока невозможно, как и запуск более поздних версий Windows.

Ранее энтузиастам удалось открыть операционную систему Linux на PS5. Мод позволял запускать ПК-версии различных игр, таких как GTA 5 и «Человек-паук».

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