Тизер четвёртого, финального сезона «Шершней» — старт 20 ноября

Компания Paramount представила тизер четвёртого, финального сезона сериала «Шершни». Заключительные эпизоды начнут выходить 20 ноября на стриминговом сервисе Paramount+.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

Шоу рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже выбрались и живут обычной жизнью.

Главные роли исполняют Мелани Лински («История вечной любви»), Софи Нелисс («Воровка книг»), Тони Сайпресс («Осень в Нью-Йорке») и другие актёры. «Шершни» выходят с 2021 года, а четвёртый сезон станет большим финалом проекта. Шоу высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb оно получило 7,7 балла из 10.