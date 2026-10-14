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Бесплатные игры PS Plus в ноябре 2026 — Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West, Mycopunk и другие

В ноябре в PS Plus добавят Horizon Forbidden West, Mafia: The Old Country и другие игры
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Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже c 20 ноября абонентам продвинутого сервиса станут доступны семь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё двум проектам.

Среди главных игр месяца в этот раз выделяются экшен Horizon Forbidden West, приключение Mafia: The Old Country и хоррор Poppy Playtime: Chapter 2.

Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2026 года

  • The Midnight Walk (уже доступна)
  • Mafia: The Old Country
  • Horizon Forbidden West
  • Mycopunk
  • Poppy Playtime: Chapter 2
  • Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition
  • Monster Energy Supercross 25.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в ноябре 2026 года

  • Dino Crisis 2
  • RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition.
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