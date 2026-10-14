В ноябре в PS Plus добавят Horizon Forbidden West, Mafia: The Old Country и другие игры
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже c 20 ноября абонентам продвинутого сервиса станут доступны семь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё двум проектам.
Среди главных игр месяца в этот раз выделяются экшен Horizon Forbidden West, приключение Mafia: The Old Country и хоррор Poppy Playtime: Chapter 2.
Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2026 года
- The Midnight Walk (уже доступна)
- Mafia: The Old Country
- Horizon Forbidden West
- Mycopunk
- Poppy Playtime: Chapter 2
- Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition
- Monster Energy Supercross 25.
Фото: Sony
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в ноябре 2026 года
- Dino Crisis 2
- RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition.