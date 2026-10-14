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Call of Duty: Modern Warfare 4 — когда выйдет кампания, DMA, мультиплеер, детали релиза

Стал известен график выпуска Call of Duty: Modern Warfare 4
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Компания Activision раскрыла детали запуска Call of Duty: Modern Warfare 4. Разработчики рассказали, когда для владельцев шутера станут доступны все основные режимы.

Фото: Activision

  • 16 октября в 20:00 мск — релиз сюжетной кампании
  • 20 октября в 20:00 мск — DMZ, отдельный режим в жанре эвакуационного шутера
  • 23 октября в 20:00 мск — релиз Modern Warfare 4 с мультиплеером: на старте будет 20 карт и 13 режимов
  • 27 октября в 20:00 мск — выход карты Shipment (мультиплеер)
  • 29 октября в 20:00 мск — выход режима «Одержимость» под Хэллоуин (мультиплеер)
  • 30 октября в 20:00 мск — выход режима «Заражение» под Хэллоуин (мультиплеер)
  • 6 ноября в 19:00 мск — старт первого сезона игры и интеграция в Warzone.

Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. Игра выйдет с русскими субтитрами. В новой части серии шутеров сюжет будет посвящён глобальному конфликту в Корее, когда Северная Корея решила напасть на Южную.

Трейлер новой Call of Duty с Мадсом Миккельсеном:
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Эпичный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4 с Мадсом Миккельсеном — релиз 23 октября