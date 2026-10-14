Стал известен график выпуска Call of Duty: Modern Warfare 4

Компания Activision раскрыла детали запуска Call of Duty: Modern Warfare 4. Разработчики рассказали, когда для владельцев шутера станут доступны все основные режимы.

Фото: Activision

16 октября в 20:00 мск — релиз сюжетной кампании

20 октября в 20:00 мск — DMZ, отдельный режим в жанре эвакуационного шутера

23 октября в 20:00 мск — релиз Modern Warfare 4 с мультиплеером: на старте будет 20 карт и 13 режимов

27 октября в 20:00 мск — выход карты Shipment (мультиплеер)

29 октября в 20:00 мск — выход режима «Одержимость» под Хэллоуин (мультиплеер)

30 октября в 20:00 мск — выход режима «Заражение» под Хэллоуин (мультиплеер)

6 ноября в 19:00 мск — старт первого сезона игры и интеграция в Warzone.

Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. Игра выйдет с русскими субтитрами. В новой части серии шутеров сюжет будет посвящён глобальному конфликту в Корее, когда Северная Корея решила напасть на Южную.