Стал известен график выпуска Call of Duty: Modern Warfare 4
Компания Activision раскрыла детали запуска Call of Duty: Modern Warfare 4. Разработчики рассказали, когда для владельцев шутера станут доступны все основные режимы.
Фото: Activision
- 16 октября в 20:00 мск — релиз сюжетной кампании
- 20 октября в 20:00 мск — DMZ, отдельный режим в жанре эвакуационного шутера
- 23 октября в 20:00 мск — релиз Modern Warfare 4 с мультиплеером: на старте будет 20 карт и 13 режимов
- 27 октября в 20:00 мск — выход карты Shipment (мультиплеер)
- 29 октября в 20:00 мск — выход режима «Одержимость» под Хэллоуин (мультиплеер)
- 30 октября в 20:00 мск — выход режима «Заражение» под Хэллоуин (мультиплеер)
- 6 ноября в 19:00 мск — старт первого сезона игры и интеграция в Warzone.
Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. Игра выйдет с русскими субтитрами. В новой части серии шутеров сюжет будет посвящён глобальному конфликту в Корее, когда Северная Корея решила напасть на Южную.