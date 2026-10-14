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Брутальный постер боевика «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом — выход 15 января

Брутальный постер боевика «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом — выход 15 января
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Кинокомпания Miramax представила брутальный постер фильма «Пчеловод 2». Первый трейлер продолжения боевика с Джейсоном Стэйтемом выйдет уже 15 октября.

Фото: Miramax

Сиквел вновь расскажет историю Адама Клэя, который живёт в пригороде и разводит пчёл. В этот раз он основывает целое сообщество пчеловодов, которое планирует свергнуть правительство США. Важной особенностью сиквела станет возможность главного героя залечивать раны с помощью пчелиного жала.

«Пчеловод 2» выйдет в мировом прокате 15 января 2027 года. Помимо Стэйтема, в картине сыграли Джереми Айронс («Борджиа») и Яра Шахиди («Обмани меня»). Режиссёром ленты выступил Тимо Тьяджанто («Никто 2»).

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