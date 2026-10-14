Раскрыты цены ремонта складного iPhone Duo — экран по цене iPhone 18 Pro

Компания Apple опубликовала стоимость ремонта складного iPhone Duo. Производитель рассказал, сколько будет стоить оплата повреждённых частей смартфона без страховки.
Так, ремонт повреждённого заднего стекла обойдётся в $ 199 (около 16 600 рублей), а задней камеры — $ 229 (около 19 200 рублей). Дороже всего выйдет починка устройства в категории «Другие повреждения» — в $ 1499 (около 125 700 рублей). В таком ремонте нуждаются гаджеты с серьёзными поломками экрана, а цена услуги сопоставима с iPhone 18 Pro.
Сколько стоит ремонт iPhone Duo в США:
- Повреждение защитного слоя экрана — $ 49 (около 4100 рублей);
- Повреждение заднего стекла — $ 199 (около 16 600 рублей);
- Замена аккумулятора — $ 229 (около 19 200 рублей);
- Повреждение задней камеры — $ 229 (около 19 200 рублей);
- Повреждение внешнего дисплея — $ 379 (около 31 800 рублей);
- Повреждение внешнего дисплея и заднего стекла - $ 509 (около 42 700 рублей);
- Повреждение внутреннего дисплея — $ 999 (около 83 800 рублей);
- Другие повреждения — $ 1499 (около 125 700 рублей).
Мировые продажи смартфонов iPhone Duo начнутся 23 октября. Устройство стало первым складным гаджетом компании Apple. Сам смартфон будет поддерживать стилус Apple Pencil и выйдет в двух цветах: тёмно-синем и белом. Цены iPhone Duo в России начинаются от 300 тыс. рублей и достигают 490 тыс. рублей.