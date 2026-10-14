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Раскрыты цены ремонта складного iPhone Duo — экран по цене iPhone 18 Pro

Раскрыты цены ремонта складного iPhone Duo — экран по цене iPhone 18 Pro
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Компания Apple опубликовала стоимость ремонта складного iPhone Duo. Производитель рассказал, сколько будет стоить оплата повреждённых частей смартфона без страховки.

Так, ремонт повреждённого заднего стекла обойдётся в $ 199 (около 16 600 рублей), а задней камеры — $ 229 (около 19 200 рублей). Дороже всего выйдет починка устройства в категории «Другие повреждения» — в $ 1499 (около 125 700 рублей). В таком ремонте нуждаются гаджеты с серьёзными поломками экрана, а цена услуги сопоставима с iPhone 18 Pro.

Сколько стоит ремонт iPhone Duo в США:

  • Повреждение защитного слоя экрана — $ 49 (около 4100 рублей);
  • Повреждение заднего стекла — $ 199 (около 16 600 рублей);
  • Замена аккумулятора — $ 229 (около 19 200 рублей);
  • Повреждение задней камеры — $ 229 (около 19 200 рублей);
  • Повреждение внешнего дисплея — $ 379 (около 31 800 рублей);
  • Повреждение внешнего дисплея и заднего стекла - $ 509 (около 42 700 рублей);
  • Повреждение внутреннего дисплея — $ 999 (около 83 800 рублей);
  • Другие повреждения — $ 1499 (около 125 700 рублей).

Мировые продажи смартфонов iPhone Duo начнутся 23 октября. Устройство стало первым складным гаджетом компании Apple. Сам смартфон будет поддерживать стилус Apple Pencil и выйдет в двух цветах: тёмно-синем и белом. Цены iPhone Duo в России начинаются от 300 тыс. рублей и достигают 490 тыс. рублей.

О подготовке к продажам iPhone Duo:
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