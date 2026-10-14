«Ужасающий триллер»: критики хвалят фильм «Кит: Во тьме глубин» со звездой «Обители зла»

16 октября состоится мировая премьера фильма «Кит: Во тьме глубин» — нового триллера со звездой «Обители зла» Остином Абрамсом. Многие критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 83% свежести.

Обозреватели хвалят ленту за удачное сочетание напряжённого триллера с глубокой драмой о взаимоотношениях отца и сына. Отдельно отмечают жестокие сцены с главным героем внутри кита — по словам критиков, именно подобные эпизоды вызывают чувство паники. Ругают проект за слишком скучный сюжет, в котором происходит слишком мало интересных событий.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Кит: Во тьме глубин»:

Это странный, гротескный и очень серьёзный фильм о монстрах, которому удаётся совершить почти невыполнимый баланс между высококонцептуальным хоррором на выживание и семейной драмой.

Фильм «Кит: Во тьме глубин» погружает зрителя в невообразимо пугающую, невероятно отвратительную и вызывающую панику обстановку, которая играет на первобытных человеческих страхах перед тем, чтобы быть хищником или жертвой.

Мерзкий и напряжённый сюжет о человеке внутри гигантского кита, который каким-то образом превращается в душераздирающую и глубокую историю об отцах, сыновьях и старых ранах. Остин Абрамс демонстриру