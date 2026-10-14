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Фильм «Скрудж» (2026) с Джонни Деппом — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Жуткий постер рождественского фильма «Скрудж» с Джонни Деппом — выход 25 ноября
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Кинокомпания Paramount Pictures представила новый постер фильма «Скрудж». Картина с Джонни Деппом выйдет в мировой прокат 13 ноября.

Фото: Paramount Pictures

Лента представляет собой новую экранизацию знаменитого произведения «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса. Оригинальная повесть рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

Вместе с Джонни Деппом в ленте также снялись Иэн Маккеллен («Властелин колец»), Трэмелл Тиллман («Разделение»), Руперт Гринт («Гарри Поттер») и другие актёры. Режиссёром выступил Тай Уэст — автор нашумевшего триллера «Максин XXX».

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