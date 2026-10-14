Nix стал официальным комьюнити-кастером Worlds 2026 по League of Legends

Стример и комментатор Александр Nix Левин стал официальным комьюнити-кастером чемпионата мира по League of Legends — Worlds 2026. Левин известен прежде всего по работе в Dota 2, где комментировал The International и другие крупные турниры.

Левин начал осваивать League of Legends в 2025 году, устроив себе месячный челлендж в MOBA от Riot Games. Позже он отмечал, что LoL — «реально классная игра», но единственное, что его не устраивает — графика. При этом Левин неоднократно хвалил Riot Games за смелость в принятии решений и готовность к диалогу с аудиторией, отмечая, что разработчики LoL не боятся внедрять механики, которые могут временно «сломать» баланс.

Worlds 2026 пройдёт с 15 октября по 14 ноября в США. Стадия Play-In состоится в Лос-Анджелесе, а финал — 14 ноября в Barclays Center в Нью-Йорке. 19 команд разыграют призовой фонд в $ 5 млн. Действующий чемпион — T1, выигравшая три титула подряд.