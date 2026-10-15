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В кинотеатрах России вышел фильм «Руки Вверх! 2»

В кинотеатрах России вышел фильм «Руки Вверх! 2»
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать фильм «Руки Вверх! 2». Картину уже можно посмотреть во многих городах страны.

Лента рассказывает о знаменитой российской поп-группе. Если первая часть была посвящена становлению коллектива и пути к успеху, продолжение сосредоточится на более личных темах: любви, семье и обратной стороне популярности.

К главным ролям в продолжении вернулись Сергей Жуков, Влад Прохоров и Илья Русь, а также другие актёры. Производством занимались сразу несколько компаний: «ТЕМП», BERG SOUND, Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и сама «Руки Вверх! Production».

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