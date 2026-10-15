Сериал «Максимальное удовольствие гарантировано» продлили на второй сезон

Сериал «Максимальное удовольствие гарантировано» с Татьяной Маслани в ключевой роли продлили на второй сезон. Его деталей, конечно же, пока нет.

В первом сезоне 10 эпизодов. Разведённая мать по имени Паула становится свидетельницей случая, который принимает за настоящее преступление. Полиция не верит ей, окружающие списывают всё на стресс, а сама Паула начинает сомневаться в собственном восприятии реальности. Она начинает расследование, постепенно погружаясь в масштабный заговор.

Первый сезон шоу стартовал 20 мая на Apple TV. Кто вместе с Маслани сыграет в продолжении сериала — сейчас вопрос открытый.