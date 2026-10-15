В кинотеатрах России вышел фильм «Любовь моя» с Хавьером Бардемом

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать фильм «Любовь моя» с Хавьером Бардемом в одной из ведущих ролей. Лента доступна во многих городах страны.

По сюжету Эстебан Мартинес снимает новый фильм, романтическую колониальную драму «Пустыня» в 1930-е годы в армейском форте посреди Сахары, и приглашает на главную женскую роль свою дочь Эмилию, с которой не общался около 13 лет. Для отца это шанс сблизиться и помочь её актёрской карьере, но совместная работа вскрывает старые обиды и болезненные воспоминания.

Вторую важную роль в проекте сыграла Виктория Луэнго, с которой снялись и другие актёры.