Рон Перлман сыграет Эрнеста Хемингуэя в биографическом фильме

По данным Deadline, Рон Перлман сыграет Эрнеста Хемингуэя в байопике о писателе. Перлман известен прежде всего по роли Хэллбоя, также он сыграл в большом количестве других различных картин.

События картины развернутся на Кубе. Лента посвящена последним годам жизни Хемингуэя. Спустя год после того, как Deadline объявил о запуске студии Perlman’s Asylm Studios, СМИ взяло интервью у актёра и соучредителя компании Уилли Морриса, чтобы обсудить их инди-проекты и ожидаемые студийные проекты Перлмана.

Перлман также выступит сорежиссером вместе с Габриэлем Беристайном. Съёмки запланированы в начале 2027 года.