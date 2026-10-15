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Рон Перлман сыграет Эрнеста Хемингуэя в биографическом фильме

Рон Перлман сыграет Эрнеста Хемингуэя в биографическом фильме
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По данным Deadline, Рон Перлман сыграет Эрнеста Хемингуэя в байопике о писателе. Перлман известен прежде всего по роли Хэллбоя, также он сыграл в большом количестве других различных картин.

События картины развернутся на Кубе. Лента посвящена последним годам жизни Хемингуэя. Спустя год после того, как Deadline объявил о запуске студии Perlman’s Asylm Studios, СМИ взяло интервью у актёра и соучредителя компании Уилли Морриса, чтобы обсудить их инди-проекты и ожидаемые студийные проекты Перлмана.

Перлман также выступит сорежиссером вместе с Габриэлем Беристайном. Съёмки запланированы в начале 2027 года.

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