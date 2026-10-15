15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй вышел в кинотеатрах России

Фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй вышел в кинотеатрах России
Комментарии

С сегодняшнего дня в большинстве кинотеатров России начали крутить фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй в одной из главных ролей. Это, конечно, не официальный прокат, а лента, которую прокатывают в СНГ.

«Тайный дневник Верити» рассказывает о писательнице Лоуэн Эшли, которая находится на грани финансового краха. Однажды она получает предложение дописать романы Верити Кроуфорд в роскошном поместье, где ей предстоит раскрыть тайны его обитателей.

В ленте также снялись Дакота Джонсон («Материалистка») и Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»). Режиссёром картины выступил Майкл Шоуолтер («Мысль о тебе»).

Материалы по теме
Фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй собрал в прокате $ 113 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android