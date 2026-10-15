Фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй вышел в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня в большинстве кинотеатров России начали крутить фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй в одной из главных ролей. Это, конечно, не официальный прокат, а лента, которую прокатывают в СНГ.

«Тайный дневник Верити» рассказывает о писательнице Лоуэн Эшли, которая находится на грани финансового краха. Однажды она получает предложение дописать романы Верити Кроуфорд в роскошном поместье, где ей предстоит раскрыть тайны его обитателей.

В ленте также снялись Дакота Джонсон («Материалистка») и Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»). Режиссёром картины выступил Майкл Шоуолтер («Мысль о тебе»).