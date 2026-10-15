Инди Наварретти готова сыграть в «Обсессии 2»

Недавно звезда «Обсессии» Инди Наварретти рассказала, что готова сняться во второй части фильма, которая бы выступила продолжением. По словам актрисы, она открыта к сотрудничеству по сиквелу.

Инди подчеркнула, что было бы интересно посмотреть, что делала её героиня после концовки.

Что она делает после всего происходящего? Думаю, неромантичный ответ, который, как мне кажется, иногда важнее давать, чем просто хихикать, отвечая на вопросы, заключается в том, что она начинает процесс переживания горя.

Поклонники в комментариях пишут, что «Обсессии» не нужно продолжение, а вот спин-оффы о других людях, которые взаимодействуют с подобными сверхъестественными предметами, было бы интересно увидеть.