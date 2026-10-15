Стартовал сериал «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо»

Сегодня на «Кинопоиске» начал выходить сериал «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо». Для просмотра доступны три первых эпизода, всего их будет 12.

Проект рассказывает о хоккейном клубе «Строитель», который болтается на дне турнирной таблицы. Новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию. Он намерен изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.

Главные роли в проекте сыграли Антон Лапенко («Внутри Лапенко»), Николай Фоменко («Сирота казанская»), Григорий Верник («Игры»), Светлана Немоляева («Служебный роман») и Евгения Замулина («Тайный советник»). Режиссёром выступил Сергей Пикалов («Мажор»).