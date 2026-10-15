Судьбу второго сезона сериала «Фонари» решат до конца 2026 года

По данным журналистов Variety, сейчас активно обсуждают вопрос, будет ли у сериала «Фонари» второй сезон. Решение по этому поводу примут до конца 2026 года.

За продолжение возьмутся, если сценаристы смогут придумать такой же достойный сюжет, как у первого сезона. В обратном случае в новой части сериала нет смысла.

Сериал рассказывает о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей во вселенной DC, расследующих убийство в США. Действие первого сезона развернулось в двух временных линиях, а сам проект по духу напоминает первый сезон культового «Настоящего детектива».

Главные роли в «Фонарях» исполнили Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»), Аарон Пьер («Гений») и Нэйтан Филлион («Супермен»).