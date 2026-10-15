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Стартовал исторический сериал «Полураспад» с Анной Михалковой

Стартовал исторический сериал «Полураспад» с Анной Михалковой
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Сегодня на Okko начал выходить исторический сериал «Полураспад» с Анной Михалковой в одной из главных ролей. Для просмотра доступны два эпизода, а всего в первом сезоне их будет восемь.

Действие сериала разворачивается в конце 1980-х в СССР. По сюжету журналистка Надежда Келлер узнаёт о смерти отца и замечает в его записях, что многие его земляки умерли молодыми. Девушка решает продолжить расследование папы.

В картине также снялись Филипп Янковский («Зеркало»), Петар Зекавица («Группа крови»), Марина Васильева («Нелюбовь») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Максим Свешников («Плейлист волонтёра»).

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