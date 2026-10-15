Мультфильм «Остров забвения» от авторов «Кота в сапогах 2» выйдет в онлайне 27 октября

Киностудия Dreamworks раскрыла дату выхода мультфильма «Остров забвения» в цифровых сервисах. Картину можно будет посмотреть на стримингах уже 27 октября. Интересно, что в неофициальном российском прокате лента выйдет спустя два дня, 29-го числа.

Таким образом, лента доберётся до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок мультфильм собрал скромные $ 50 млн при бюджете в $ 80 млн и не смог окупиться. При этом картина получает очень высокие отзывы от зрителей и критиков, которые называют новинку одним из лучших мультфильмов последних лет.

«Остров забвения» рассказывает о двух подругах, которые попадают на волшебный остров. Вскоре выясняется, что вернуться домой они смогут, только если забудут друг про друга. Главные роли в мультфильме озвучили Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Дженни Слейт («Одарённая»), Мэнни Хасинто («Топ Ган: Мэверик») и другие актёры.