В России начались продажи противоударного смартфона Honor X9e Pro с батареей 11 000 мА/ч

В середине октября в России стартовали продажи смартфона Honor X9e Pro — нового субфлагмана компании. Устройство уже доступно в российских магазинах и онлайн-платформах по рекомендованной цене в 46000 рублей в фиолетовом, золотистом, терракотовом и чёрном цветах.

Так, Honor X9e Pro оснащён 6,8-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с 6/8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и гигантской батареей объёмом 11 000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Одна из главных фишек гаджета — усиленный корпус с конструкцией противоударной балки с 12 точками опоры и специальным клеем для крепления дисплея. Смартфон также защищён от воды и пыли по стандарту IP68/IP69K.