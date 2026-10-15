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Фильм Айтматов (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер онлайн

Трейлер исторической драмы «Айтматов» с Сергеем Безруковым — премьера 4 ноября
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Кинокомпания Ray of Sun Pictures представила дебютный трейлер фильма «Айтматов». Историческая картина с Сергеем Безруковым выйдет в кинотеатрах России 4 ноября.

Видео доступно во VK-канале Ray of Sun Pictures. Права на видео принадлежат Ray of Sun Pictures.

События ленты развернутся в 1979 году. Писатель Чингиз Айтматов заканчивает роман «И дольше века длится день», который оказывается под угрозой из-за цензуры. Прибыв в Европу, писатель получает шанс навсегда остаться на Западе — в мире свободы и признания. Но этот выбор заставляет его заново пережить трагическое прошлое и осознать: подлинная свобода невозможна без памяти и корней. Айтматов должен решить, чем пожертвовать — личным благополучием или голосом своего народа.

Главные роли в фильме сыграли Болот Тентимышов («Рай под ногами матерей»), Сергей Безруков («Плевако») и Равшана Куркова («Я делаю шаг»). Режиссёром выступил Каныбек Калматов.

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