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Фильм Искусственный интеллект с Борисовым (2026) — дата выхода, когда выйдет в России, тизер, сюжет, актёры

Фильм «Искусственный интеллект» с Юрой Борисовым выйдет в России 21 января — тизер
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Кинокомпания «Вольга» представила тизер фильма «Искусственный интеллект». Драму с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым про создателей нейросети ChatGPT покажут в стране 21 января 2027 года.

Фильм расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем также внезапно вернули обратно спустя несколько дней.

Самого Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов («Анора»), а технического директора OpenAI Миру Мурати сыграла Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»). Режиссёром выступил Лука Гуаданьино («Претенденты»).

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