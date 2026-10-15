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Стартовал исторический детектив «Околоточный» — вышли два эпизода

Стартовал исторический детектив «Околоточный» — вышли два эпизода
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15 октября состоялась премьера сериала «Околоточный». Детективный проект уже стартовал в онлайн-кинотеатре «Иви» и телеканале НТВ — доступны два эпизода. Всего в первый сезон войдёт восемь серий.

Видео доступно во VK-канале «Иви». Права на видео принадлежат «Иви».

Сюжет разворачивается в конце ХIХ века в маленьком городе N. В этом месте регулярно совершаются большие преступления, раскрывать которые обязан околоточный надзиратель Иван Хватов. Он негласный хозяин местных улиц, которому помогает скучающая княгиня Ольга Добужинская.

Главные роли в сериале сыграли Александр Устюгов («28 панфиловцев»), Марина Александрова («Срочно! Ищу мужа») и Иван Колесников («Роднина»). Режиссёром выступил Нурбек Эген — автор сериалов «Атом» и «Калимба».

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