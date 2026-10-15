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Горничная 2 с Сидни Суини (2027) — дата выхода, когда выйдет в России, сюжет, актёры

Начались съёмки эротического триллера «Горничная 2» с Сидни Суини
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В октябре стартовали съёмки фильма «Горничная 2» — продолжения эротического триллера с Сидни Суини в главной роли. Производство идёт в штате Нью-Джерси, где съёмочную команду уже не раз видели фанаты актрисы. Премьера ленты в России состоится 16 декабря 2027 года.

«Горничная» — экранизация бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

В продолжении, которое основано на книге «Тайна горничной», девушка устроится работать в новую семью на Манхэттене, которая скрывает опасные тайны. По какой-то причине новой горничной запрещают общаться с женой семейства, которая якобы сильно болеет и никогда не выходит из своей спальни.

Главную роль в сиквеле вновь исполнит Сидни Суини («Эйфория»). В продолжении также сыграет Кирстен Данст («Человек-паук»). Режиссёром выступит Пол Фиг, постановщик первой части. Оригинальная «Горничная» вышла в декабре 2025 года и собрала более $ 400 млн при скромном бюджете в $ 35 млн. Ленту также официально показывали в российских кинотеатрах, где она собрала около 1,39 млрд рублей.

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