«Я был идиотом». Сильвестр Сталлоне — о выполнении опасных трюков на съёмках фильмов

Известный американский актёр Сильвестр Сталлоне поделился своими впечатлениями от съёмок в боевиках. Звезда «Рокки» очень жалеет, что исполнял многие опасные трюки в фильмах сам, из-за чего он «не раз собирал своё тело по кусочкам».

Артист заявил, что получал травмы на съёмках много раз — и ему приходилось жить с частыми болями по всему телу. Сталлоне дал совет начинающим актёрам: пусть все трюки и опасные эпизоды выполняют специально обученные для этого каскадёры.

Я могу часами говорить о моих травмах. Они накапливались одна на другой. Я получал травмы очень много раз. Мораль такова: пусть каждый занимается своим делом. Не пытайтесь перетянуть всё внимание на себя — не будьте «шоуменами». Знаю, многие подумывают о выполнении трюков — не делайте этого. Не надо. Предоставьте это профессионалам. Меня часто спрашивают, горжусь ли я своими травмами. И я отвечаю: «Нет, я просто идиот, что так поступил». Я не горжусь тем, что разбил себя на куски.

Ближайшей премьерой с Сильвестром Сталлоне станет четвёртый сезон криминального сериала «Король Талсы». Проект стартует 16 октября, а сам актёр уже снимается в продолжении.