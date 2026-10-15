Рэпера Пи Дидди избил заключённый наркобарон — за роскошную жизнь в тюрьме

Издание TMZ раскрыло причины получения травмы головы у рэпера Пи Дидди (Шона Комбса). По данным СМИ, его отправили в больницу после драки с другим заключённым.

Источники журналистов сообщили, что у скандального музыканта произошёл конфликт с ямайским наркобароном Кристофером Коком по прозвищу Дудус. Заключённому не понравилось, что Дидди попал в репортаж NBC News где рассказывалось о его роскошной жизни в тюрьме Форт-Дикс — из-за этого у всех отбывающих наказание отобрали мобильные телефоны. В итоге мужчины подрались, а рэпера отвезли в медицинское учреждение.

В TMZ добавили, что Дудус отбывает 23-летний срок и его описывают как настоящего главаря, который не обрадовался новым ограничениям в тюрьме. После драки обоих участников отправили в изоляторы строгого режима на две недели. Ранее Дидди оказался в одиночной камере как раз из-за репортажа NBC, а конфликт с наркобароном произошёл во время его ежедневного перерыва.

Рэпера Пи Дидди арестовали осенью 2024 года и предъявили более 100 обвинений, среди которых были в том числе сексуальное насилие и секс-трафик. По некоторым пунктам Комбса в итоге оправдали, однако судья заявил, что те самые 50 месяцев станут «посланием всем насильникам и жертвам, что эксплуатация людей и насилие никогда не остаются безнаказанными». Рэпер должен выйти из тюрьмы 2 марта 2028 года.